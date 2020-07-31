Судья оправдал экс-начальника полиции, избившего подчиненного в Дагестане

31 Июль 2020 2020-07-31T16:57:08+03:00

Служитель Фемиды теперь и сам фигурирует в уголовном деле

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против федерального судьи. Мужчину подозревают в служебном подлоге, сообщает пресс-служба ведомства.

Судья рассматривал уголовное дело против бывшего начальника ОМВД по Ахтынскому району, которого обвинял в превышении полномочий. Тот, будучи пьяным, собрал личный состав районного отдела МВД, а также оскорбил и избил подчиненного. Несмотря на внушительность доказательств, судья оправдал экс-руководителя отделом полиции.

- Прокурором на указанный приговор внесено апелляционное представление ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, а также принесены замечания на протоколы судебных заседаний, которые судьей в день их поступления отклонены, - сказано в сообщении.

Чтобы апелляцию не удовлетворили, судья изготовил подложные листы протокола судебных заседаний и заменил их. Вышестоящая судебная инстанция из-за этого оставила приговор без изменения.

- Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении судьи Ахтынского районного суда Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства), - сказано в сообщении СКР по Дагестану.

Дело передали республиканскому управлению СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU