На Ставрополье с 1 августа пойдет грозовой дождь с градом
В Ставропольском крае прогнозируют резкое ухудшение погоды. Синоптики уверяют, что в регионе польет дождь с градом, грозой и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Плохая погода продлится, как минимум, до 3 августа, передает краевой Гидрометцентр.
Согласно информации с сайта, температура в субботу может упасть до 27 градусов, а в воскресенье - до 24 градусов. Ночью похолодает до 15 градусов. Осадки могут привести к возникновению ЧС.
Пока что признаков того, что погода испортится, нет. В некоторых территориях края установилась засуха и высокий уровень пожароопасности. Ночью осадков не предвидится.
Если вы попали в ЧС, то позвоните на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 8(8652)39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU