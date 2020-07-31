2020-07-31T17:26:26+03:00
Общество

На Ставрополье с 1 августа пойдет грозовой дождь с градом

Температура в ночь на 2 августа упадет до 15 градусов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ставропольском крае прогнозируют резкое ухудшение погоды. Синоптики уверяют, что в регионе польет дождь с градом, грозой и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Плохая погода продлится, как минимум, до 3 августа, передает краевой Гидрометцентр.

Согласно информации с сайта, температура в субботу может упасть до 27 градусов, а в воскресенье - до 24 градусов. Ночью похолодает до 15 градусов. Осадки могут привести к возникновению ЧС.

Пока что признаков того, что погода испортится, нет. В некоторых территориях края установилась засуха и высокий уровень пожароопасности. Ночью осадков не предвидится.

Если вы попали в ЧС, то позвоните на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю: 8(8652)39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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