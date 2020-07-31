Зачинщик драки в кафе из-за 200 рублей осужден на Ставрополье
Зачинщик драки с журналистами приговорен к полутора годам тюрьмы за избиение журналистов в 2013 году. Конфликт разгорелся из-за 200 рублей.
Группа ребят с девушками сидели в кафе, когда четверо уроженцев республик подошли к ним с просьбой «подкинуть 200 рублей на такси». Закончилось все скандалом и прилюдным избиением. Когда сотрудники заведения вызвали полицию, нападавшие сбежали.
Правоохранителям удалось задержать двоих участников нападения на месте. Их приговорили к 1,5 годам колонии и штрафам по статье «Грабеж с применением насилия». Однако некоторым подельникам главного инициатора конфликта назначили более существенный штраф — 10 тысяч рублей против 30 тысяч. Это связано с «шатким финансовым положением его семьи».
ИСТОЧНИК KP.RU