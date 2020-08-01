2020-08-01T08:44:24+03:00
Общество

На Ставрополье 130 человек выздоровели от коронавируса

Больше 67% зараженных жителей региона вылечились от COVID-19
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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На Ставрополье 130 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и были сняты с наблюдения. Подробную статистику по распространению COVID-19 в крае опубликовал в субботу 1 августа губернатор Владимир Владимиров.

По официальным данным на Ставрополье 2570 активных зараженных коронавирусом. При этом за сутки это число уменьшилось на 15 человек из-за большого числа выздоровлений. Так, за последние 24 часа 118 новых случаев и 130 выписанных.

— Положительные тенденции не отменяют рисков, связанных с присутствием инфекции в нашем регионе. К сожалению, она уносит жизни. Три летальных исхода зафиксировано за вчерашний день. Соболезную родным скончавшихся пациентов, — написал губернатор Владимир Владимиров в своем Instagram.

Общее число зараженных с начала пандемии — 8341 человек. Из них 67% выздоровели и были сняты с наблюдения — 5612 жителей. Зафиксировано 159 летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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