В Ставрополе три кафе оштрафованы за прием гостей в помещениях

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:05:55+03:00

Чиновники и полицейские провели рейд по кафе и клубам краевой столицы

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На Ставрополье три заведения заплатят штраф за нарушение антикоронавирусных мер. Кафе и ночные клубы принимали гостей в помещениях. Об этом сообщает городская администрация.

Кафе, ночным клубам и ресторанам после введения послаблений мер самоизоляции в крае разрешено работать лишь на вынос, а прием гостей осуществлять только на летних верандах. Соблюдение дистанции, наличие антисептиков — обязательные требования.

Однако во время рейда по работающим заведениям в Ставрополе, представители краевой администрации и полиция обнаружили грубые нарушения постановления губернатора. На кафе были составлены административные протоколы. С владельцами побеседовали стражи порядка.

Материалы проверок переданы в суд для принятия решения о наложении штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU