В Ставрополе три кафе оштрафованы за прием гостей в помещениях
На Ставрополье три заведения заплатят штраф за нарушение антикоронавирусных мер. Кафе и ночные клубы принимали гостей в помещениях. Об этом сообщает городская администрация.
Кафе, ночным клубам и ресторанам после введения послаблений мер самоизоляции в крае разрешено работать лишь на вынос, а прием гостей осуществлять только на летних верандах. Соблюдение дистанции, наличие антисептиков — обязательные требования.
Однако во время рейда по работающим заведениям в Ставрополе, представители краевой администрации и полиция обнаружили грубые нарушения постановления губернатора. На кафе были составлены административные протоколы. С владельцами побеседовали стражи порядка.
Материалы проверок переданы в суд для принятия решения о наложении штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU