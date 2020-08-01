Первый фестиваль песчаных фигур пройдет в Железноводске
В Железноводске пройдет первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур. Об этом сообщает администрация курортного города.
Посостязаться в зодческом мастерстве всех желающих приглашают 8 августа. Местом проведения мероприятия станет пляжная зона Курортного озера.
— Выбор композиций ограничен только фантазией авторов. Если фестиваль понравится гостям и жителям города, мы сделаем его ежегодным, — заявил глава города Евгений Моисеев
На тот же день запланированы и другие мероприятия для любителей активного отдыха. На пряже пройдет открытие состязаний по футболу, пляжному волейболу и стритболу.
ИСТОЧНИК KP.RU