Первый фестиваль песчаных фигур пройдет в Железноводске

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:28:01+03:00

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В Железноводске пройдет первый на Ставрополье фестиваль песчаных фигур. Об этом сообщает администрация курортного города.

Посостязаться в зодческом мастерстве всех желающих приглашают 8 августа. Местом проведения мероприятия станет пляжная зона Курортного озера.

— Выбор композиций ограничен только фантазией авторов. Если фестиваль понравится гостям и жителям города, мы сделаем его ежегодным, — заявил глава города Евгений Моисеев

На тот же день запланированы и другие мероприятия для любителей активного отдыха. На пряже пройдет открытие состязаний по футболу, пляжному волейболу и стритболу.

ИСТОЧНИК KP.RU