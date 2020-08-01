Реставрацию театра кукол в Ставрополе завершат осенью

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:56:09+03:00

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Краевой театр кукол в Ставрополе полностью отреставрируют уже осенью 2020 года. На работы выделено 268 млн рублей. Подробности сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Больше пяти лет здание театра находилось в аварийном состоянии и требовало ремонта. К счастью, руководству края удалось найти деньги на его реставрацию в рамках нацпроекта «Культура». На реставрацию выделено 268 млн, из которых 228 — федеральные средства.

Здание театра является памятником истории и культуры, поэтому его реставрируют особенно бережно. После реставрации в нем появится красивый зрительный зал на 140 человек. Все помещения будут обновлены.

— Работы планируется завершить уже этой осенью, — заявил министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

ИСТОЧНИК KP.RU