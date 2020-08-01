2020-08-01T17:58:22+03:00
Происшествия

В Чечне обезвредили пять авиабомб

Заряды пролежали под землей больше 20 лет
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по ЧРФото: ГУ МЧС по ЧР
Изменить размер текста:

В Чечне саперы МЧС обезвредили пять авиабомб и один артиллерийский снаряд. Боеприпасы пролежали под землей больше 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Снаряды обнаружили на территории Веденского района республики местные жители. Они находились в рабочем состоянии и в любой момент могли сдетонировать. Для выполнения сложного задания в республику приехали специалисты из Донского спасательного центра МЧС. С помощью спецтехники им удалось доставить боеприпасы на специальный полигон и уничтожить.

В спецоперации принимали участие сотрудники МЧС и представители силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24