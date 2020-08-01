В Чечне обезвредили пять авиабомб

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:58:22+03:00

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В Чечне саперы МЧС обезвредили пять авиабомб и один артиллерийский снаряд. Боеприпасы пролежали под землей больше 20 лет. Подробности сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Снаряды обнаружили на территории Веденского района республики местные жители. Они находились в рабочем состоянии и в любой момент могли сдетонировать. Для выполнения сложного задания в республику приехали специалисты из Донского спасательного центра МЧС. С помощью спецтехники им удалось доставить боеприпасы на специальный полигон и уничтожить.

В спецоперации принимали участие сотрудники МЧС и представители силовых структур.

ИСТОЧНИК KP.RU