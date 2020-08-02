На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 108 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:45:07+03:00

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На Ставрополье выросло количество больных коронавирусом. За сутки врачи диагностировали COVID-19 108 раз. Всего в крае 8449 случаев заражения, передает губернатор Владимир Владимиров.

Врачам удалось спасти 5673 пациента - за сутки они выписали еще 41. К несчастью, есть и две новые смерти. Число скончавшихся увеличилось до 161.

- Мы сохраняем достаточно высокую динамику по тестированию на COVID-19, только за прошедший день проведено около 4 тысяч таких исследований. И эта работа способствует выявлению новых случаев заражения. Со всеми заболевшими работают врачи, все необходимое для оказания помощи в крае есть, - написал Владимиров.

- Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 522,51 единиц, что позволит провести 52251 исследований. Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий края в настоящий момент, - рассказали об исследованиях в Роспотребнадзоре Ставрополья.

На сегодняшний день проведено 293 тысячи исследований. В Ставропольском крае развернуто 2803 инфекционные койки, из которых 272 обеспечены аппаратами ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU