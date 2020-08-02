В 8 территориях Ставрополья обновят более 80 километров дорог

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:40:58+03:00

К ремонту приступят в 2021 году без задержек, уверяет министр дорожного хозяйства Евгений Штепа

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На Ставрополье озвучили план ремонта дорог на 2021 год. Согласно сообщению Правительства края, специалисты починят 80 километров дорог. Работы пройдут в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Под программу попали восемь районов. В 13 муниципалитетах организуют ремонт на 32 объектах. Так, например, в Ставрополе специалисты починят дорогу на улицах Юго-Западный обход, Серова и Трунова. В общей сложности рабочие обновят более шести километров асфальта. В Невинномысске отремонтируют улицы III Интернационала, Социалистической, Линейной и Революционной. Кроме того, работу организуют в Михайловске, в Грачевском, Кочубеевском, Труновском, Шпаковском районах и в Изобильненском городском округе.

- Муниципальные образования, которые заранее провели отбор первоочередных объектов, имеют возможность без задержек приступить к ремонтным работам в следующем году, - рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

ИСТОЧНИК KP.RU