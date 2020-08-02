На Ставрополье разрешили регистрировать браки с гостями

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:20:05+03:00

Правда, все присутствующие должны надеть маски и перчатки. И их не должно быть более 10

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На Ставрополье возвращают привычный обряд бракосочетания. В зал ЗАГС будут впускать гостей. Но только тех, у кого есть маска и перчатки. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

- Решено, что родственники и друзья молодоженов могут присутствовать при торжественном моменте. На регистрацию допускается не более 10 человек, включая сотрудников отдела ЗАГСа, - сказано в сообщении.

Сейчас бракосочетание проводят в основном в закрытых помещениях. Однако в Ставрополе есть открытая площадка "Беседка счастья", которая прикреплена к местному отделу ЗАГС. Всем гостям надо соблюдать все ограничения, введенные из-за пандемии. В том числе - это социальная дистанция. "Все участники церемонии должны находиться в масках и перчатках", - напоминают власти Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU