Ставропольские спасатели за свой счет воздвигли памятник командиру ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T11:07:00+03:00

Николай Подколзин и Андрей Зубков вместе с другими волонтерами даже сами подготовили площадку для бюста

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В Красногвардейском районе местные спасатели своими силами установили памятник командиру ВДВ Василию Маргелову. Работы продлились три недели. Открытие прошло 2 августа, сообщает пресс-служба ПАСС Ставрополья.

Инициативу реализовали спасатели Николай Подколзин и Андрей Зубков, а также другие активисты.

kpstav Это памятник Василию Маргелову в Красногвардейске. Генерал возродил десантные войска. А на следующей фотографии - спасатели Николай Подколзин и Андрей Зубков. Вместе с волонтерами они установили памятник с первого снимка. За свои деньги и пожертвования других людей. Редакция "КП-Северный Кавказ" поздравляет десантников с днем ВДВ. Фото: @pass_sk

- Мужчины решили сделать бывшим и нынешним десантникам Красногвардейского подарок к 90-летию ВДВ России. На местной аллее Славы они воздвигли памятник выдающемуся командиру, - сказано в сообщении.

Идея появилась еще в 2019 году. За три недели спасатели собрали нужную для строительства сумма. Часть выделили из своих сбережений, другую часть получили от спонсоров. Кроме того, Николай и Андрей вместе с активистами сами подготовили площадку для памятника.

- Считаю, что мы должны помнить о героических личностях нашей страны, проводить патриотическую работу и вести молодое поколение в правильном направлении. А совместными усилиями для десанта нет невыполнимых задач, - цитирует пресс-служба ПАСС Николая Подколзина.

ИСТОЧНИК KP.RU