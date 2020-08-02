Ставропольские спасатели за свой счет воздвигли памятник командиру ВДВ
В Красногвардейском районе местные спасатели своими силами установили памятник командиру ВДВ Василию Маргелову. Работы продлились три недели. Открытие прошло 2 августа, сообщает пресс-служба ПАСС Ставрополья.
Инициативу реализовали спасатели Николай Подколзин и Андрей Зубков, а также другие активисты.
- Мужчины решили сделать бывшим и нынешним десантникам Красногвардейского подарок к 90-летию ВДВ России. На местной аллее Славы они воздвигли памятник выдающемуся командиру, - сказано в сообщении.
Идея появилась еще в 2019 году. За три недели спасатели собрали нужную для строительства сумма. Часть выделили из своих сбережений, другую часть получили от спонсоров. Кроме того, Николай и Андрей вместе с активистами сами подготовили площадку для памятника.
- Считаю, что мы должны помнить о героических личностях нашей страны, проводить патриотическую работу и вести молодое поколение в правильном направлении. А совместными усилиями для десанта нет невыполнимых задач, - цитирует пресс-служба ПАСС Николая Подколзина.
ИСТОЧНИК KP.RU