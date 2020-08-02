На Ставрополье пенсионерка потеряла 185 тысяч рублей на компенсации

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:08:40+03:00

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В Изобильненском районе телефонные мошенники обманули 79-летнюю старушку. По этому факту возбуждено уголовное дело по второй части 159 статьи (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Злоумышленник позвонил бабушке с предложением вернуть деньги за "некачественные лекарства. С его слов, потерпевшей полагается компенсация в 350 тысяч рублей. Но для получения надо перечислить 185 тысяч рублей. Эти деньги им якобы нужны были, чтобы "извлечь компенсацию из банковской ячейки". И пенсионерка перевела средства.

- Спустя время она поняла, что ее обманули и обратилась с заявлением в окружной отдел внутренних дел. Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника. Следственным отделом ОМВД России по городу Невинномысску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 (мошенничество) УК РФ, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU