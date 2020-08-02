2020-08-02T13:51:39+03:00
Общество

Около детской больницы в Ставрополе появилась зона для семейного отдыха

Площадка может принять детей разных возрастов
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Фото зоны: мэрия СтаврополяФото зоны: мэрия Ставрополя
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В Ставрополе появилась зона для семейного отдыха. Площадку разместили около детской краевой больницы, передает пресс-служба городской мэрии.

- Благоустроенная зона для семейного отдыха площадью 2100 квадратных метров появилась в районе улиц Семашко и Осетинской. Это особенно актуально с учетом близости детской краевой больницы и школы № 42, - сказано в сообщении.

В зоне установили тренажеры и турники, игровые комплексы для разновозрастных детей. Территория вымощена современной плиткой и оснащена скамейками с урнами. Площадку построили в рамках программы "Развитие ЖКХ, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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