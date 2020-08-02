Пассажир рейса "Новый Уренгой - Махачкала" закурил в самолете

На рейсе "Новый Уренгой - Махачкала" мужчина закурил в самолете. Чтобы незаметно удовлетворить потребность, пассажир сходил в туалет. Но даже там его заметили, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по СКФО.

Нарушителя задержали уже в Махачкале. С самолета поступило сообщение о том, что на борту есть правонарушитель. Им оказался 54-летний житель Нового Уренгоя, которого по прилету отвели в отдел полиции аэропорта. Там на него составили протокол по первой части статьи 6.24 КоАП РФ (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Мужчину накажут штрафом от 500 до 1500 рублей.