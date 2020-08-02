2020-08-02T16:33:14+03:00
Общество

На Ставрополье прогнозируют сильный дождь с градом

Непогода ударит по краю ночью, продолжится днем, а ближе к вечеру закончится
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье ожидают третий день дождей. Сохраняется опасность того, что пойдет град и подует шквалистый ветер. Об этом сообщает краевой Гидрометцентр.

- В течение суток 2 и в ночь на 3 августа местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

Температура в ночь на 3 августа упадет до 13 градусов. Днем она поднимется до 25-30 градусов. На следующий день, 4 августа, воздух прогреется до 32 градусов, осадков не предвидится.

Тем не менее, в некоторых районах дождя точно не будет. Там предупреждают о засухе и высоком уровне пожароопасности.

- 2 и 3 августа местами в восточной части Ставропольского края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), местами по краю ожидается высокая пожароопасность (4 класс). 3 августа в большинстве районов восточной части края сохранится атмосферная засуха, - сказано в сообщении Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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