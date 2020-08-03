На Ставрополье стартовала благотворительная акция «Импульс добра»

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:26:01+03:00

Проекты охватывают все категории жителей, а участниками акции могут стать люди любого возраста: школьники и их родители, студенты и пенсионеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проекты охватывают все категории жителей, а участниками акции могут стать люди любого возраста: школьники и их родители, студенты и пенсионеры

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На Ставрополье 3 августа несколько некоммерческих организаций объединились для проведения краевой благотворительной акции «Импульс добра».

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Проекты охватывают все категории жителей, а участниками акции могут стать люди любого возраста: школьники и их родители, студенты и пенсионеры.

Основные мероприятия пройдут в Пятигорске, Светлограде, Новоалександровске, Невинномысске, селе Левокумском.

Состоится презентация как НКО, так и благотворительных проектов. На рабочих площадках пройдут мастер-классы, лекции и семинары по ряду направлений:

- три минуты на спасение: тренинг по отработке навыков первой помощи;

- школа семейного ухода для родственников тяжелобольных и пожилых людей;

- ЭКО-огород: выращивание экологически чистых овощей и фруктов;

- КАМПУС: как подготовить заявку для участия в грантовом конкурсе;

- мобильные медики: организация и работа мобильного кабинета охраны здоровья;

- мир наощупь: мастер-класс по пониманию инвалидности.

В числе участников благотворительной акции: социально-ориентированная НКО помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость - Ставрополь», АНО «Центр знаний в сфере безопасности жизни «Белый маяк», Ставропольская краевая молодежная общественная организация «Творческий союз «Звездный ветер», «Союз биологического земледелия», Ставропольское отделение Всероссийского движения «Волонтеры-медики», благотворительный фонд «Ангел».

ИСТОЧНИК KP.RU