В Ставрополе сотрудник магазина украл бытовую технику на 700 тысяч рублей

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:58:09+03:00

Злоумышленник перепродал товар и потратил все вырученные деньги

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Фигурантом уголовного дела стал 24-летний житель Ставрополя. Молодой человек работал в магазине крупной торговой сети бытовой техники.

Он успешно использовал своё служебное положение и похищал товар для перепродажи. Так, во время проверки отчетной документации выявили отсутствие товара на сумму около 700 тысяч рублей.

Молодого сотрудника магазина доставили в отдел внутренних дел. Там он рассказал полицейским, что уже успел потратить вырученные за продажу техники деньги.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU