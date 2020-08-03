В Пятигорске оперативники обнаружили у мужчины «оранжерею» с коноплей

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:06:42+03:00

Ставрополец оборудовал оранжерею, где создавал благоприятные условия для произрастания 470 кустов конопли

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В Пятигорске оперативники задержали мужчину, который подозревается в незаконной культивации наркосодержащих растений.

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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. 52-летний пятигорчанин выращивал на своём дачном участке запрещенные растения.

А если подробнее, то предприимчивый мужчина оборудовал оранжерею, где с февраля по июль создавал благоприятные условия для произрастания 470 кустов конопли.

Экспертиза подтвердила, что обнаруженные растения обладают признаками культивации в различной стадии развития.

Злоумышленник рассказал оперативникам, что семена он нашел прошлым летом в одном из сёл Предгорного района.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

ИСТОЧНИК KP.RU