В Пятигорске оперативники обнаружили у мужчины «оранжерею» с коноплей
В Пятигорске оперативники задержали мужчину, который подозревается в незаконной культивации наркосодержащих растений.
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Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. 52-летний пятигорчанин выращивал на своём дачном участке запрещенные растения.
А если подробнее, то предприимчивый мужчина оборудовал оранжерею, где с февраля по июль создавал благоприятные условия для произрастания 470 кустов конопли.
Экспертиза подтвердила, что обнаруженные растения обладают признаками культивации в различной стадии развития.
Злоумышленник рассказал оперативникам, что семена он нашел прошлым летом в одном из сёл Предгорного района.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».
ИСТОЧНИК KP.RU