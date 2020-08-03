2020-08-03T10:31:02+03:00
Общество

Региональную тарифную комиссию Ставрополья возглавил Константин Шишманиди

Нового главу ведомства губернатор представил на совещании
Руслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Региональную тарифную комиссию Ставрополья возглавил Константин Шишманиди. На новой должности он сменил Сергея Губского, который перешёл на другую работу.

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Нового главу ведомства представил губернатор региона Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании.

Глава Ставрополья пожелал Константину Шишманиди успешной работы и поручил в первую очередь разобраться с тарифами на воду, не допускать их резких скачков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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