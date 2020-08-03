В Железноводске появились новые бесплатные уборные для туристов

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:50:57+03:00

Ещё две современные модульные уборные установят на Бювете-Книге и на Курортном озере в районе спортивного сектора

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В Железноводске курортную инфраструктуру дополнили современными бесплатными общественными уборными.

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Современные модульные уборные установлены на «Дедах» на Лермонтовском терренкуре и на «Комсомольской поляне» в посёлке Иноземцево.

По словам градоначальника, уже завершили ремонт заброшенного туалета на Курортном озере.

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

Мэр Евгений Моисеев также добавил, что ещё две современные модульные уборные установят на Бювете-Книге и на Курортном озере в районе спортивного сектора. Напомним, что Железноводск имеет славу главного почечного (урологического) курорта страны.

Известно, что минеральная вода Славяновского типа обладает мочегонным эффектом, и установка новых современных бесплатных уборных сделает ставропольский курорт ещё более удобным для жителей и туристов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе активно благоустраивают зону отдыха в районе Пионерского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Уже полностью демонтированы старые элементы, практически завершена вертикальная планировка грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU