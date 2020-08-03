В Железноводске появились новые бесплатные уборные для туристов
В Железноводске курортную инфраструктуру дополнили современными бесплатными общественными уборными.
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Современные модульные уборные установлены на «Дедах» на Лермонтовском терренкуре и на «Комсомольской поляне» в посёлке Иноземцево.
По словам градоначальника, уже завершили ремонт заброшенного туалета на Курортном озере.
Фото: пресс-служба администрации Железноводска
Мэр Евгений Моисеев также добавил, что ещё две современные модульные уборные установят на Бювете-Книге и на Курортном озере в районе спортивного сектора. Напомним, что Железноводск имеет славу главного почечного (урологического) курорта страны.
Известно, что минеральная вода Славяновского типа обладает мочегонным эффектом, и установка новых современных бесплатных уборных сделает ставропольский курорт ещё более удобным для жителей и туристов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе активно благоустраивают зону отдыха в районе Пионерского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Уже полностью демонтированы старые элементы, практически завершена вертикальная планировка грунта.
ИСТОЧНИК KP.RU