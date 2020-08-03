В Ставрополе благоустраивают зону отдыха в районе Пионерского пруда
В Ставрополе активно благоустраивают зону отдыха в районе Пионерского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. Уже полностью демонтированы старые элементы, практически завершена вертикальная планировка грунта.
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Сейчас идет устройство электрических коммуникаций и системы видеонаблюдения. Почти наполовину смонтирован каркас мест для сидения. Ранее возведены две подпорные стены.
Проект предусматривает не только сохранение имеющихся зеленых насаждений, но и посадку новых Особое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Настолько масштабные работы на территории Пионерского пруда проводятся впервые. За преображение зон Комсомольского и Пионерского прудов проголосовало подавляющее большинство горожан.
Реконструкция реализуется в рамках проекта «Создание комфортной городской среды».
Тем временем в Железноводске отреставрируют старинную скульптуру «Три медведя». Она появилась в городе более 50 лет назад.
«Трех медведей» установили на обходном терренкуре, который ведет к Пушкинской галерее. Объект сделали из архитектурного бетона, вес монумента - свыше 100 килограммов.
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ИСТОЧНИК KP.RU