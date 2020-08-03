2020-08-03T17:15:03+03:00
Экономика

УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для инвестиционных вкладов

Иван Егоров
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Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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По версии портала «Выберу.ру» УРАЛСИБ вошел в десятку рейтинга «Лучшие инвестиционные вклады в рублях в июле 2020 года». Эксперты проанализировали ключевые характеристики, в том числе процентную ставку, надежность и значимость банка на рынке, реальный денежный доход, который клиент получит по окончании срока действия, максимальная и минимальная суммы вклада, удобство возврата денежных средств. По результатам экспертной оценки комплексный вклад «Стратегия» УРАЛСИБА занял 7-е место в рейтинге 25 предложений банков из Топ-100 по активам.

«Стратегия» - комплексный вклад с одним или несколькими инвестиционными продуктами: полисом инвестиционного страхования жизни, полисом накопительного страхования жизни, паями паевых инвестиционных фондов, индивидуальным инвестиционным счетом.

С полными условиями вклада можно ознакомиться в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Напомним, УРАЛСИБ не впервые получает высокую экспертную оценку. Так, ранее банку были присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru» и др.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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