В Пятигорске открываются фитнес-центры и спортивные школы

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:03:51+03:00

Градоначальник также напомнил, что занятия разрешены и в закрытых сооружениях, кроме бассейнов Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Пятигорске глава города Дмитрий Ворошилов провел рабочее совещание с руководителями спортивных школ, руководителем территориального отделения Роспотребнадзора.

Открытие фитнес-клубов и перенос соревнований: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

Темой встречи стало выполнение постановления губернатора края Владимира Владимирова, об открытии спортивных школ и фитнес-центров.

- Задача, которая стоит перед администрацией спортивных школ – это в кратчайшие сроки и в полном объеме выполнить рекомендации Роспотребнадзора и приступить к тренировкам – отметил Дмитрий Ворошилов.

Градоначальник также напомнил, что занятия разрешены и в закрытых сооружениях, кроме бассейнов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье возобновили работу детские лагеря. Учреждения закроют 31 августа. Кроме лагерей, в крае открыли фитнес-центры и спортивные школы, следует из постановления губернатора Владимира Владимирова.

В загородные лагеря попадут только «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечительства родителей». Учреждения начали работать 1 августа, а закончат - 31 августа. Ранее министр образования Ставропольского края Евгений Козюра сообщил, что к открытию готовы 15 пришкольных и пять загородных лагерей.

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ИСТОЧНИК KP.RU