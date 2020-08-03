2020-08-03T19:26:42+03:00
Общество

Ставропольские аграрии готовятся к осеннему севу

Сельское хозяйство стало одной из основных тем еженедельного совещания губернатора
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ставрополье готовится к осеннему севу. Сельское хозяйство стало одной из основных тем на еженедельном совещании в правительстве края. Губернатор Владимир Владимиров заслушал доклады в режиме видеоконференции.

Докладывал первый заместитель председателя правительства Ставрополья Николай Великдань. Он сообщил, что после жатвы аграрии начали готовится к осенней посевной. Заготовлены семена и минеральные удобрения, которые обеспечат краю богатый урожай. Во второй половине августа будет засеян озимый рапс.

Заботятся на Ставрополье и о благоустройстве села. По программе «Современный облик сельских территорий» идет строительство восьми важных объектов инфраструктуры, закупаются новые автобусы для сел. На эти цели будет потрачено 680 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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