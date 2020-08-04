На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек. Число зараженных достигло 8658. Выздоровели – 5855. За последние сутки болезнь победили 143 пациента. К сожалению, жертвами вируса стали еще два ставропольца.
Открытие фитнес-клубов и перенос соревнований: коронавирус на Ставрополье
А за все время от коронавируса умерли 165 человек. Владимир Владимиров отметил, что в регионе продолжают выявлять болезнь и оказывать врачебную помощь.
Ресурсы краевой медицины позволяют делать это в полном объеме. Но угроза инфекции по-прежнему сохраняется
ИСТОЧНИК KP.RU
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