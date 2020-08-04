2020-08-04T09:19:14+03:00
Происшествия

Житель Ставрополья связал ноги и руки другу и задушил его

Тело 58-летнего мужчины в доме нашли следователи
Ася АСРЯН@asya1693
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Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражейПротив подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражейФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в селе Александровском Ставрополья. Так, 49-летний житель Светлограда решил остановиться на несколько дней в доме друга. Утром 17 июля мужчины распивали спиртные напитки.

Между ними завязался конфликт. Гость заявил, что у него пропали деньги. Не долго думая, мужчина связал руки и ноги друга и задушил его подушкой.

Позже следователи нашли в сельском доме тело 58-летнего хозяина со связанными руками и ногами.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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