Житель Ставрополья связал ноги и руки другу и задушил его
Тело 58-летнего мужчины в доме нашли следователи
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Инцидент произошел в селе Александровском Ставрополья. Так, 49-летний житель Светлограда решил остановиться на несколько дней в доме друга. Утром 17 июля мужчины распивали спиртные напитки.
Между ними завязался конфликт. Гость заявил, что у него пропали деньги. Не долго думая, мужчина связал руки и ноги друга и задушил его подушкой.
Позже следователи нашли в сельском доме тело 58-летнего хозяина со связанными руками и ногами.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU