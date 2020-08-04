В Пятигорске День города будут праздновать три дня
В этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом. Праздничная программа продлится три дня. Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, откроются Емануелевский парк, музей «Россия – моя история», Аллея Славы.
"Комсомолка" знакомит желающих провести 11, 12 и 13 сентября в атмосфере праздника, с культурной программой. Итак, в Пятигорске проведут инклюзивный бал, фестиваль классической и джазовой музыки, арт-фестиваль, два больших праздничных концерта с участием звезд российской эстрады.
Пятигорчан порадуют своими выступлениями ставропольские кавер-группы.
Праздник украсят национальные подворья, где каждый сможет попробовать блюда народов, проживающих в курортном Пятигорске.
Основными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник, проспект Кирова.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске открываются фитнес-центры и спортивные школы.
- Задача, которая стоит перед администрацией спортивных школ – это в кратчайшие сроки и в полном объеме выполнить рекомендации Роспотребнадзора и приступить к тренировкам – отметил Дмитрий Ворошилов.
Градоначальник также напомнил, что занятия разрешены и в закрытых сооружениях, кроме бассейнов.
ИСТОЧНИК KP.RU