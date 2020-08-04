2020-08-04T11:29:49+03:00
Общество

В Пятигорске День города будут праздновать три дня

Ожидается инклюзивный бал, фестиваль классической и джазовой музыки, арт-фестиваль, два больших праздничных концерта с участием звезд российской эстрады
Ася АСРЯН@asya1693
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Основными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник, проспект КироваОсновными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник, проспект КироваФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом. Праздничная программа продлится три дня. Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, откроются Емануелевский парк, музей «Россия – моя история», Аллея Славы.

"Комсомолка" знакомит желающих провести 11, 12 и 13 сентября в атмосфере праздника, с культурной программой. Итак, в Пятигорске проведут инклюзивный бал, фестиваль классической и джазовой музыки, арт-фестиваль, два больших праздничных концерта с участием звезд российской эстрады.

Пятигорчан порадуют своими выступлениями ставропольские кавер-группы.

Праздник украсят национальные подворья, где каждый сможет попробовать блюда народов, проживающих в курортном Пятигорске.

Основными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник, проспект Кирова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске открываются фитнес-центры и спортивные школы.

- Задача, которая стоит перед администрацией спортивных школ – это в кратчайшие сроки и в полном объеме выполнить рекомендации Роспотребнадзора и приступить к тренировкам – отметил Дмитрий Ворошилов.

Градоначальник также напомнил, что занятия разрешены и в закрытых сооружениях, кроме бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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