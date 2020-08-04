В Ставрополе начался фестиваль цветников

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:17:52+03:00

Желающим участвовать в конкурсе надо подать до конца августа заявку в администрацию своего района

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В краевом центре стартует прием заявок для участия в ежегодном фестивале городских цветников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. Там же и рассказали, что имена основных победителей назовут во время общегородского этапа.

Все, кто планируют поучаствовать в конкурсе, могут подать до конца августа заявку в администрацию своего района. Ознакомиться с положением фестиваля, а также скачать заявку можно здесь.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в этом году ставропольский курорт Пятигорск отметит День города с размахом. Праздничная программа продлится три дня.

Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября. Как сообщили в пресс-службе администрации города, откроются Емануелевский парк, музей «Россия – моя история», Аллея Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU