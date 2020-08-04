В Ставрополе пьяный пассажир выпал из автобуса

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:14:49+03:00

Он ударился о бордюр и получил серьёзные травмы: перелом левой руки плечевой кости, ушибы, ссадины ног, лица и рук

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 3 августа в краевой столице. Из автобуса, движущегося по одному из маршрутов Ставрополя, на улице Достоевского выпал пассажир.

По словам очевидцев, водитель ехал по маршруту с открытой дверью. Когда автобус наехал на кочку, мужчина, стоявший напротив выхода, упал.

Пострадавший ставрополец ударился о бордюр и получил серьёзные травмы: перелом левой руки плечевой кости, ушибы, ссадины ног, лица и рук. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК. К счастью, спасатели выехавшие на вызов, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Они передали мужчину бригаде СМП. Пострадавший был пьян, с трудом держался на ногах. Позже выяснилось, что героем невеселой истории оказался 36 летний житель Ставрополя. Сейчас он находится в 4 городской больнице. Водитель получил психологическую травму, но отказался от госпитализации.

Истории с пьяными пассажирами и водителями в последние дни не редкость в нашем регионе. Так, в соцсетях появилась информация о ДТП на улице Тухачевского Ставрополя с участием пьяного водителя.

Он не справился с управлением, въехал на газон и сбил чужие машины. Автомобили были припаркованы на стоянке.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

На место происшествия выехал экипаж ДПС, который доставил водителя без документов для выяснения личности в ближайший опорный пункт полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU