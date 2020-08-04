На Ставрополье горе-мать наказана за попытку продать новорожденную дочь

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:46:37+03:00

На ее иждивении находятся еще шесть маленьких детей

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Буденновский городской суд вынес приговор многодетной матери. Женщина пыталась продать свою новорожденную дочь за 440 тысяч рублей. Ставропольчанка опубликовала объявление в одной из соцсетей. Позже призналась, что на такой поступок ее толкнули большие финансовые трудности.

У матери накопились долги. Она хотела продать малышку, а на эти деньги рассчитаться с теми, у кого занимала. Необычное объявление возмутило одну из жительниц Ставрополья. Она и обратилась в правоохранительные органы.

После чего неравнодушная женщина согласилась выступить в качестве «покупателя» новорожденного ребенка. В назначенный день ставропольчанки встретились на парковке около роддома.

Одна получила малышку, а вторая — обещанные 440 тысяч рублей. В итоге обвиняемая получила четыре года условно за свой поступок.

При вынесении наказания по статье «Купля-продажа человека, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» суд учел, что обвиняемая ранее судима не была. Кроме того, многодетная мать не состояла на учете у нарколога и психиатра.

Ну и это не все: на её иждивении находятся еще шесть маленьких детей. Свою вину горе-мать признала и раскаялась в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU