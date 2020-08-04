Дорогу из аэропорта Минеральных вод в Кисловодск расширят до четырех полос
Осенью 2021 года завершат реконструкцию дороги Минеральные Воды (аэропорт) — Кисловодск. Известно, что трассу расширят до четырех полос, построят многоуровневые развязки, подпорные стенки, а также установят ограждения, акустические экраны для защиты от шума.
Дорога А-157 считается наиболее коротким маршрутом от железнодорожной станции и аэропорта Минеральные Воды до городов Кавминвод.
Интенсивность движения на этом участке до 10 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку. Трамваем управляла 40-летняя водитель. Как оказалось, это ее первое ДТП за весь 17-летний стаж вождения.
За исправность «стрелки» несет ответственность «Путевое хозяйство МУП ГЭТ». По факту происшествия проводится проверка.
Предстоит установить степень ответственности участников и причины, повлекшие этот инцидент. Пострадавших в ДТП нет.
ИСТОЧНИК KP.RU