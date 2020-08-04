2020-08-04T17:07:18+03:00
Общество

Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %

Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Такая возможность согласно постановлению Правительства РФ теперь есть у заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, а также для семей с детьмиТакая возможность согласно постановлению Правительства РФ теперь есть у заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, а также для семей с детьмиФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %. Такая возможность согласно постановлению Правительства РФ теперь есть у заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, а также для семей с детьми.

Кроме того, федеральный центр увеличил общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 млрд рублей до 900 млрд рублей.

Как сообщают в ведущих банках региона, за период пандемии ставропольцам выдано почти 2 млрд рублей льготной ипотеки.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% появилась в России в конце апреля по инициативе Президента РФ Владимира Путина в качестве меры господдержки населения и строительной отрасли в период пандемии.

По решению главы государства первоначальный взнос по этой программе снижен с 20 до 15 процентов.

В ее рамках до конца ноября этого года можно получить кредит на покупку новостройки до 6 млн руб. во всех российских регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где предел этой суммы повышен до 12 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье каждый десятый сдал тест на коронавирус
Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %
Ставропольчанка создала избушку добрых вестей
В Пятигорске устроят Эммануэлевский бал
Дорогу из аэропорта Минеральных вод в Кисловодск расширят до четырех полос
В Железноводске появилась система навигации в стиле Средневековья
ВТБ запустил новый мобильный банк для предпринимателей
В Пятигорске трамвай сошел с рельсов и врезался в иномарку
На Ставрополье горе-мать наказана за попытку продать новорожденную дочь
На Ставрополье телефонные мошенники выманили у россиян полтора миллиона рублей
На Ставрополье прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
В Ставрополе пьяный пассажир выпал из автобуса
В Северной Осетии планируют открыть 4 коворкинг-площадки
В Ставрополе начался фестиваль цветников
В Ставрополе пьяный водитель въехал на газон и сбил чужие автомобили
На Ставрополье все школы к 20 августа должны быть готовы к безопасному приёму детей
В ставропольском селе защищают дома от паводка
Каждый десятый житель Ставрополья прошел тестирование на коронавирус
На Ставрополье пьяный водитель 7 раз пытался обмануть алкотестер
В Пятигорске День города будут праздновать три дня
Житель Ставрополья связал ноги и руки другу и задушил его
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 98 человек
Ставропольские аграрии готовятся к осеннему севу
УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для инвестиционных вкладов