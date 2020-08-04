4 Авг. 2020 2020-08-04T17:07:18+03:00

Такая возможность согласно постановлению Правительства РФ теперь есть у заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, а также для семей с детьми Фото: "КП" Архив

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Банки Ставрополья снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15 %. Такая возможность согласно постановлению Правительства РФ теперь есть у заемщиков, которые не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020 года, а также для семей с детьми.

Кроме того, федеральный центр увеличил общую сумму кредитов, которую смогут выдать банки по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, с 740 млрд рублей до 900 млрд рублей.

Как сообщают в ведущих банках региона, за период пандемии ставропольцам выдано почти 2 млрд рублей льготной ипотеки.

Напомним, что программа льготной ипотеки под 6,5% появилась в России в конце апреля по инициативе Президента РФ Владимира Путина в качестве меры господдержки населения и строительной отрасли в период пандемии.

По решению главы государства первоначальный взнос по этой программе снижен с 20 до 15 процентов.

В ее рамках до конца ноября этого года можно получить кредит на покупку новостройки до 6 млн руб. во всех российских регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где предел этой суммы повышен до 12 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU