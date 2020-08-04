2020-08-04T19:54:25+03:00
Общество

На Ставрополье каждый десятый сдал тест на коронавирус

Эпидемиологическую ситуацию в крае обсудили на заседании координационного совета
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Михаил ФРОЛОВ
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На Ставрополье каждый десятый житель прошел тестирование на коронавирус. Кроме того, бесплатно тест сдадут все учителя и приезжие. Эти и другие вопросы обсуждались с губернатором на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в крае.

На данный момент основным способом борьбы с болезнью является тестирование. В первую очередь всех, кто находится в зонах риска. Главе региона доложили об успехах в этой области — на данный момент тест сдал каждый десятый ставрополец.

— Мы набрали хороший темп и снижать его нельзя. В этом залог успешной борьбы с инфекцией и перехода к снятию ограничений, — заявил губернатор.

Как известно, около 50% случаев заболевания связаны с приезжими. Поэтому для них на Ставрополье тест бесплатный. Однако процедуру, по словам губернатора, надо упростить, создав простой механизм подачи заявок на тестирование через сервисы МФЦ.

Коснулись и темы открытия школ. Гарантией безопасности станут рециркуляторы обеззараживания воздуха и приборы бесконтактной телеметрии. И если каждому школьнику будут измерять температуру, то учителя в обязательном порядке попадут под тестирование.

— Мы понимаем эту необходимость. Мы должны обеспечить безопасный прием детей во всех школах, — заявил Владимир Владимиров.

Кроме того, продолжится процесс контроля торговых точек и рынков с целью устранить нарушения в местах скопления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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