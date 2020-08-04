ДТП в Дагесане: грузовик сорвался в обрыв, пострадали три женщины

4 Авг. 2020 2020-08-04T21:55:02+03:00

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В Дагестане на участке горной трассы сорвался в пропасть грузовик «ЗИЛ-131». В результате ДТП пострадали три женщины, которых водитель собирался подбросить до села. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

— ДТП произошло на 10 километре дороги Кидеро-Бежта в Цумадинском районе. Женщины ехали на грузовике, водитель которого согласился помочь, подбросить. Но дорога просела под колесами машины и автомобиль рухнул в обрыв, — сообщил собеседник.

К счастью, авария обошлась без жертв. Испугом отделался 39-летний водитель, повреждения получили три женщины.

— Две из них находятся в тяжелом состоянии. Их планируют доставить на вертолете в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале, — сообщил источник в медицинских кругах.

ИСТОЧНИК KP.RU