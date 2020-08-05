На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 121 человек

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:25:38+03:00

Всего за весь период выздоровело уже 5975 человек, в том числе 120 за минувший день. В регионе продолжают тестирование на COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще два пациента с подтвержденным диагнозом скончались

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 121 человек. Всего число зараженных достигло 8779. За последние сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего жертвами болезни стали 167 человек.

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По словам губернатора Ставрополья, за сутки число снятых с медицинского наблюдения пациентов вновь увеличилось.

Всего за весь период выздоровело уже 5975 человек, в том числе 120 за минувший день. В регионе продолжают тестирование на COVID-19.

По мнению Владимира Владимирова, это позволяет своевременно выявлять новые случаи заболевания и оказывать полноценную медицинскую помощь.

Губернатор отметил, что в крае достаточно препаратов, оборудования, специалистов, больничных коек.

ИСТОЧНИК KP.RU