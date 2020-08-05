На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 121 человек
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 121 человек. Всего число зараженных достигло 8779. За последние сутки скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего жертвами болезни стали 167 человек.
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По словам губернатора Ставрополья, за сутки число снятых с медицинского наблюдения пациентов вновь увеличилось.
Всего за весь период выздоровело уже 5975 человек, в том числе 120 за минувший день. В регионе продолжают тестирование на COVID-19.
По мнению Владимира Владимирова, это позволяет своевременно выявлять новые случаи заболевания и оказывать полноценную медицинскую помощь.
Губернатор отметил, что в крае достаточно препаратов, оборудования, специалистов, больничных коек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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