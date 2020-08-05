2020-08-05T16:17:49+03:00
Общество

На Ставрополье в роддоме установили рекорд по числу младенцев за месяц

То есть каждый день на свет появлялось по 10 малышей
Ася АСРЯН@asya1693
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Кстати, в июне этот роддом тоже установил своеобразный рекорд – здесь за месяц родились пять пар двойняшекКстати, в июне этот роддом тоже установил своеобразный рекорд – здесь за месяц родились пять пар двойняшекФото: Архив "КП"
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В одном роддоме на Ставрополье за месяц появились на свет более 300 малышей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

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Так, в Минераловодском межрайонном роддоме в июле установили рекорд – за месяц здесь родились 309 детей. То есть каждый день на свет появлялось по 10 малышей.

Кстати, в июне этот роддом тоже установил своеобразный рекорд – здесь за месяц родились пять пар двойняшек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи. Так, на Ставрополье раскрыли статистику по бракам. Выяснилось, что 91 пара из ста разрывают отношения досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстата. Согласно статистике, в 2019 году в Ставропольском крае свадьбу сыграли 15,6 тысяч раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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