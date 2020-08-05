Суд наказал террористов, готовивших теракт на Ставрополье

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:27:13+03:00

Члены ОПГ получили от 12 до 19 лет строгого режима, а одному из них уменьшили срок

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Сотрудники ФСБ России по Ставрополью поймали пять террористов. Группа, в которую входили Дибиров А.Б., Асланов Э.М., Абакаров Ш.Б., Набиев С.А. и Баширов Э.А., хотела совершить теракт на территории края. Об этом сообщает представитель регионального управления Федеральной службы безопасности.

Мужчин также обвиняли в "преступлениях, направленных на оправдание и поддержку терроризма". Члены группировки обвинялись в нарушении десяти статей УК РФ.

- На основании материалов оперативно-розыскной деятельности, 14 июля 2018 года следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении членов террористического сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205, ч.1 ст.205.1, ч.1 ст.205.4, ч.1 ст.30, ч.3 ст.223.1 УК РФ, ч.2 ст.205.4, ч.1 ст.222 и ч.1 ст.222.1, ч.1 ст.161 УК РФ, - сказано в сообщении.

Дело одного из обвиняемых - Баширова - рассматривали в особом порядке. Южный окружной военный суд 25 октября 2019 года дал мужчине 10 лет строгого режима. Его сообщники получили от 12 до 19 лет и штрафы до 400 тысяч рублей. "Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - уверяют в ФСБ по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU