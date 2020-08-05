Экспертный центр «Юг» уже становится брендом»

Участник очередного, третьего заседания экспертно-аналитического центра «ЮГ», доктор философских наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета Борис Аксюмов прокомментировал его итоги.

- Я считаю, что экспертный центр «Юг», площадку для заседаний которого гостеприимно предоставляет Ставрополье, - вполне состоявшийся и успешно зарекомендовавший себя формат обсуждения злободневных проблем. Фактически сформировался пул экспертов-исследователей, которые, без преувеличения, являются квинтэссенцией научно-экспертной мысли страны.

Это наглядно проявляется в актуальности и качестве обсуждаемых проблем. На недавнем третьем заседании был обеспечен взвешенный и всесторонний взгляд на проблему пандемии коронавируса как в глобальном масштабе, так и во внутренней повестке. Прозвучало много информации для размышления, оригинальных взглядов и точек зрения, которые нам еще предстоит осмыслить. Обмен опытом по регионам, основанный на личных наблюдениях и переживаниях, внес дополнительную свежую струю.

В целом хочу отметить, что задумка по объединению федерального и регионального экспертного уровней нашла живое воплощение на ставропольской площадке. Мы реально ощущаем себя как часть единого экспертного сообщества, а центр «Юг» уже становится определенным брендом.

Единственное, чего, на мой взгляд, в нем не хватает, - это молодежи. Молодым экспертам на старте их исследований такие мероприятия были бы очень полезны. И задача подготовки нового их поколения касается не только Ставрополья, но и всех регионов».