В Ставрополе поставят кнопочных регулировщиков на опасных участках дорог

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе расположены 183 светофорных объекта: 139 транспортных; 24 - с кнопкой вызова пешеходной фазы, 20 светофорных объектов «Желтый мигающий» вблизи общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Один светофорный объект может включать в себя до десяти светофоров различного назначения.

В 2019 году в Ставрополе 90 «регулировщиков», полностью вышедших из строя или не отвечающих современных требованиям, заменили, в 2020 таких светофоров уже около 100.

До конца 2020 года в Ставрополе установят еще двух светофорных узла с вызывной фазой для пешеходов по улице Лермонтова, 365 (Парк Победы) и на пересечении улицы 45 Параллель и переулка Пражского (МЦ Космос).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 августа вступили в силу изменения в программу «Молодая семья». Теперь соцвыплаты можно направить на первоначальный взнос по жилищному кредиту или стоимости новостройки, а также уплату рефинансированной ипотеки.