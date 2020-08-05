На Ставрополье почти 1400 семей смогут получить жилье в этом году

С 1 августа вступили в силу изменения в программу «Молодая семья». Теперь соцвыплаты можно направить на первоначальный взнос по жилищному кредиту или стоимости новостройки, а также уплату рефинансированной ипотеки.

Например, в этом по программе уже смогли приобрести жильё 578 молодых семей.

Подать заявление можно в администрацию муниципального образования по месту постоянной регистрации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольцы могут вернуть льготы на получение лекарств.

Для этого нужно в Пенсионный фонд до 1 октября направить соответствующее заявление.

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