Ставропольцы могут вернуть льготы на получение лекарств

Так, с 1 января 2021 года люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут получать все лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов Фото: Мария АНАНОВА

Жители Ставрополья могут вернуть льготы на получение лекарств. Для этого нужно в Пенсионный фонд до 1 октября направить соответствующее заявление.

Так, с 1 января 2021 года люди с ограниченными возможностями здоровья также смогут получать все лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Есть и те, кто решил отказаться от лекарственного обеспечения в пользу денежной компенсации. А это приводит к сокращению суммы финансирования из федерального бюджета на закупку льготных медикаментов, уточнили в региональном Минздраве.

В результате снижается качество лекарственной помощи.

Денежная компенсация составляет 860,6 рубля. Но этих денег недостаточно на лекарства, которые требуются инвалидам с серьёзными хроническими заболеваниями.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минераловодском межрайонном роддоме в июле установили рекорд – за месяц здесь родились 309 детей. То есть каждый день на свет появлялось по 10 малышей.

Кстати, в июне этот роддом тоже установил своеобразный рекорд – здесь за месяц родились пять пар двойняшек.

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