В Невинномысске строят новый путепровод

На Ставрополье продолжаются строительные работы путепровода в Невинномысске. Как отчитался губернатор Владимир Владимиров перед жителями региона, уже скоро в крае появится новая дорога более 104 метров с 4 полосами, тротуарами для пешеходов.

- На 80% забетонировано свайное поле. Наполовину завершён монтаж колонн. На треть – переустройство сетей коммуникации, - пишет глава Ставрополья в соцсети.

С его слов, сегодня на площадку привезли первые 5 балок, каждая 33 метра длиной, для монтажа. Все их будет 42.