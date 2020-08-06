На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 116 человек

На данный момент число зараженных достигло 8895. За сутки также выздоровели - 107 пациентов. Всего удалось победить болезнь 6082 Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией. Так, за сутки диагноз подтвердился у 116 жителей края.

К сожалению, скончались еще два пациента. Всего жертвами коронавируса в нашем крае стали 169 человек.

На данный момент число зараженных достигло 8895. За сутки также выздоровели - 107 пациентов. Всего удалось победить болезнь 6082.

В крае продолжают вести работу по тестированию для выявления новых случаев заражения. Только за прошедшие сутки провели около 4 тысяч таких исследований.