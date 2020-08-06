На подъезде к Светлограду 6 августа ограничат движение

Причина перекрытия дорог — ремонт на железнодорожных переездах Фото: Олег УКЛАДОВ

6 августа с 04:00 до 20:00 будет перекрыта дорога на некоторых участках трасс Светлоград — Николина Балка — Прикалаусский и Светлоград — Летняя Ставка. Об этом сообщает пресс-служба краевого Миндора со ссылкой на данные РЖД.

Причина перекрытия дорог — ремонт на железнодорожных переездах. Движение автотранспорта на время работ будет происходить по одной стороне проезжей части поочередно. Места ремонтных работ будут огорожены.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе поставят кнопочных регулировщиков на опасных участках дорог.

90 «регулировщиков», полностью вышедших из строя или не отвечающих современных требованиям, заменили, в 2020 таких светофоров уже около 100.