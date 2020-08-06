На дорогах Ставрополья стартовала операция «Скорость»

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

В городах и селах Ставрополья пройдет двухэтапная операция «Скорость». Первый этап стартует 4 августа и завершится 9 августа.

Второй – с 24 по 30 августа на наиболее аварийных участках Ставропольского края. К мероприятиям в этот раз будут подключены сотрудники специализированной роты ДПС Ставрополя.

Рейды будут проходить в круглосуточном режиме. Мобильные приборы измерения скорости движения будут использовать как наряды ДПС, так и скрытые патрули, не обозначенные цветографической окраской.

При выявлении нарушителей, данные будут переданы ближайшему экипажу для остановки и составления административного материала. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.