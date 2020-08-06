На Ставрополье пьяный мотоциклист едва держался на ногах

В Туркменском районе днем наряд ДПС во время патрулирования села Кендже Кулак заметил мотоцикл «Муравей».

Его водитель ехал по середине проезжей части, при этом не имея мотошлема. Автоинспекторы остановили мотоциклиста, однако, последний в виду имеющихся признаков опьянения, едва слез с транспортного средства и не мог стоять на ногах.

41-летний мужчина сразу признался, что пил спиртные напитки. Водительских прав ставрополец никогда не имел. От прохождения освидетельствования, в том числе в медицинском учреждении, водитель отказался.

Теперь мотоциклисту грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест сроком до 15 суток. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.