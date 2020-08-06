На водоемах Ставрополья полно отдыхающих, несмотря на запрет

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Купальный сезон на Ставрополье так и не открыт. Но водоемы края заполнены отдыхающими. Несмотря на то, что официально купаться на них запрещено, было принято решение о выставлении временных спасательных постов.

Так, на трех водоемах края теперь дежурят спасатели: Новотроицкое водохранилище, озере Волчьи ворота в Новоселицком районе, городское озере Ессентуков.

А в выходные АСГ Левокумского, Изобильного и Ессентуков со спасательным оборудованием, лодками выезжают к месту отдыха граждан. Об этом сообщает пресс-служба ПАСС СК.

По словам спасателей, в выходные дни на озере Волчьи ворота отдыхает не менее сотни человек. Особенно тревожная ситуация складывается на городском озере Ессентуков. Спасателям приходится спешить на помощь и вытаскивать из воды тонущих, которые теряют силы во время купания.

А «дикий пляж» на Новотроицком водохранилище уже много лет остается популярным местом у отдыхающих, поэтому также требует повышенного внимания.

Спасатели призывают ставропольцев не посещать водные объекты края, не оборудованные для купания. Не забывать о том, что нарушение правил безопасности, отсутствие контроля за детьми, распитие алкогольных напитков приводят к трагическим случаям.