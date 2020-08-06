В Пятигорск на форум «Машук2020» зарегистрировались более 4,5 тысяч участников

Это самая большая федеральная смена за всю его историю Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Северо-Кавказский форум «Машук 2020» скоро начнёт работу. В этом году в связи с эпидобстановкой впервые проведут три смены форума в режиме онлайн.

По словам губернатора Ставрополья, зарегистрировались более 4,5 тысяч участников. Из них почти 900 заявок поступило из 80 регионов России.

Как подчеркнул Владимир Владимиров, это самая большая федеральная смена за всю его историю. Все форматы очного форума сохранены.

По словам организаторов, планируется насыщенная образовательная программа, и мастер-классы, и альтернативные площадки, и многочисленные конкурсы.

- Конечно же, сохранили грантовый конкурс. Более того, защиты проектов станут ещё прозрачнее, так как участники на своём мониторе или другом устройстве смогут лично наблюдать за каждой процедурой презентации, - заявил Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по итогам отберут 300 лучших участников, которые во второй половине сентября поучаствуют в четвёртой очной смене форума.