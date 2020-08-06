На Ставрополье поступило новое оборудование для борьбы с коронавирусом

В Ставрополь привезли новое оборудование для борьбы с коронавирусом. Теперь в краевой инфекционной больнице появились передвижные рентгенодиагностические цифровые аппараты, передает пресс-служба Минздрава Ставропольского края.

Новая техника позволит проводить диагностирование в палатах.

- В комплект входят сам мобильный рентгеновский аппарат Listem, система компьютерной рентгенографии CR, камера мультиформатная термографическая Drystar5302. Данное оборудование можно использовать в диагностическом отделении и в палатах, - сказано в сообщении.

Кроме того, в больнице установили стационарный рентгенодиагностический цифровой комплекс «РЕНЕКС-РЦ». Для этого в рентгенологическом отделении провели капитальный ремонт. Скоро аппарат запустят для работы.

Для компьютерного томографа, который рекомендовали в федеральном Минздраве для диагностики коронавируса, создали специальный модуль. Он заработает уже в середине августа.

- Все работы по подготовке помещений для нового диагностического оборудования проведены в кратчайшие сроки с соблюдением требований СанПиН. Использование полученных аппаратов повысит качество и доступность медицинской помощи жителям нашего края, - рассказал первый заместитель министра здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.